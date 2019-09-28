وزير الشباب يتكفل بعلاج نجم دفاع المنتخب الوطني السابق

رياضة 2019-09-28 | 08:50 1,329 مشاهدة أوعز وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، بتكفل علاج صخرة الدفاع نجم المنتخبات الوطنية السابق صاحب خزعل.



وأوعز الوزير، بـ"التكفل بعلاج صخرة الدفاع العراقي صاحب خزعل الذي يعاني تردي وضعه الصحي"، معتبراً أن "هذا أقل ما تقدمه الوزارة في إطار تثمينها مسيرة وإنجازات أبطال ورواد الحركة الرياضية العراقية في الألعاب والفعاليات كافة".

وقال رياض خلال زيارته خزعل في منزله، وفقاً لبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخدمات الجليلة التي قدمها الرياضيون الرواد ونجوم المنتخبات الوطنية مصدر فخر وتشريف لنا نظراً للإنجازات الكبيرة التي قدموها خلال مسيرتهم الرياضية ورفعوا اسم العراق عالياً في المحافل الدولية، ما يدفعنا للوقوف معهم ورعايتهم كونهم فخرنا ونتشرف بهم".وأوعز الوزير، بـ"التكفل بعلاج صخرة الدفاع العراقي صاحب خزعل الذي يعاني تردي وضعه الصحي"، معتبراً أن "هذا أقل ما تقدمه الوزارة في إطار تثمينها مسيرة وإنجازات أبطال ورواد الحركة الرياضية العراقية في الألعاب والفعاليات كافة".

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