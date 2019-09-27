الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة ضابط و9 جنود

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، "استشهاد وإصابة ضابط و9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة للقوات المسلحة المصرية بمناطق العمليات". وأكدت "القيادة العامة" للجيش المصري، في بيان صحفي صادر عنها منذ قليل، أن "القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم".



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