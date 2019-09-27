أنقرة: غير راضون عن المحادثات مع أميركا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده "غير راضية" عن وضع المحادثات الجارية مع أميركا بشأن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال سوريا.
وتوصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق في شهر آب الماضي، لإقامة منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية، شرقي نهر الفرات، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت، الثلاثاء، أن البلدين سيرتا دورية ثانية مشتركة شمال شرقي سوريا، كجزء من الخطط لإقامة منطقة "آمنة".
وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة، فيما عبرت 4 مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأميركية في سوريا، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض.
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