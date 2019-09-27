الشؤون الداخلية في المثنى تقبض على احد المتاجرين بالحبوب المخدرة

اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في محافظة المثنى، الجمعة، القاء القبض على احد المتاجرين بالحبوب المخدرة في المحافظة. وقالت الشؤون في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن العميد الحقوقي حسن عبد فزيع الغنامي وبأشراف ومتابعة ميدانية من قبل مدير الشؤون الداخلية في المثنى العقيد الحقوقي ساجد دعبول جوان والمتضمنة المتابعة الجدية والحثيثة للعصابات المتاجرة والمروجة للحبوب المخدرة وبعد ورود معلومات من مصادرنا بوجود شخص يتاجر بالحبوب المخدرة المدعو (ص . ح .م ) تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية".



واضافت أنه "بعد التحري وجمع المعلومات ومراقبة المتهم اعلاه واخذ الموافقات الاصولية تم نصب كمين محكم له والقاء القبض عليه وبحوزته (٥٧٠) حبة مخدرة تم توقيفه وفق المادة (٢٨) من قانون المخدرات واحالة الاوراق التحقيقية مع المضبوطات الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".



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