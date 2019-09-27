إصابة شخصين بشجار عائلي في الكرادة

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن شخصين أصيبا بشجار عائلي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة عائلية اندلعت، اليوم، في منطقة الكرادة تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفرت عن إصابة شخصين".
وأضاف أن "دوريات النجدة تدخلت واعتقلت ثلاثة من متسببي المشاجرة وتم نقلهم إلى مركز أمني".
وأضاف أن "دوريات النجدة تدخلت واعتقلت ثلاثة من متسببي المشاجرة وتم نقلهم إلى مركز أمني".
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