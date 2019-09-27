إصابة شخصين بشجار عائلي في الكرادة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاجرة عائلية اندلعت، اليوم، في منطقة الكرادة تطورت الى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفرت عن إصابة شخصين".

وأضاف أن "دوريات النجدة تدخلت واعتقلت ثلاثة من متسببي المشاجرة وتم نقلهم إلى مركز أمني".

