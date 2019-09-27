النقل تعلن افتتاح خط بحري جديد مع أمريكا الشمالية

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي، كشف اليوم عن وصول احدى بواخر الشركة العامة للنقل البحري (الحدباء) الى ميناء فانكوفو الكندي بمدة زمنية لم تشهدها البواخر العراقية مند 40 عامآ ومن ثم ستتجه الباخرة الى لوس انجلوس في أمريكا الشمالية وتعتبر هذه الخطوة سابقة من نوعه في تأريخ الشركة لم تشهدها من قبل".واضاف لعيبي، بحسب الوزارة، أن "وصول الباخرة الحدباء الى كندا هو نجاح مهم يؤكد مدى التزام البحار العراقي بالنظم العالمية البحرية وامتثاله لجميع شروط السلامة الدولية لأن ميناء فانكوفر الكندي واحد من أهم الموانئ العالمية ولا يستقبل البواخر التي لا تحترم التعليمات الدولية لدى المنظمة البحرية العالمية IMO.".

ولفت لعيبي الى ان "الباخرة ابحرت قرابة 43 يوما عابرة المحيط الهندي وشمال المحيط الهادي لتسجل رحلة بحرية مهمة لم تشهدها البواخر العراقية مند 40 عامآ لتنقل على متنها 14 الف طن من الحديد".



واكد الوزير ان "القطاع البحري يشهد تطورات مهمة على جميع الاصعدة وخصوصا في مجال نقل الحمولات في اعالي البحار"، مضيفاً ان "الوزارة تسعى الى رفد اسطول الشركة ببواخر جديدة من مناشئ متخصصة في هذا الشأن للأرتقاء بواقع الشركة الى مصاف الشركات العالمية".