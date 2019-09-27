الحكيم: تجميد عبد الوهاب الساعدي يبعث رسالة مغلوطة عن إدارة الدولة

وقال الحكيم في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلعت عليها الخليج 365، إنه "من منطلق افتخار الشعوب بصانعي انجازاتها ، من حقنا ان نستغرب قرار تجميد الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الذي تشهد له سوح الوغى في مشوار دحر الارهاب الداعشي لصولاته واقدامه وشجاعته حتى كان في طليعة من حررها من دنس الظلاميين".وأضاف أن "هكذا إجراء حينما يكون بديلاً عن المكافأة والتقدير فانه يبعث رسالة مغلوطة ليس فقط عن اليات ادارة الملف الامني حسب بل عن ادارة الدولة بشكل عام".

وكان مصدر امني قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع.

