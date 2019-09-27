الامن النيابية تحذر من تسرب معلومات امنية وتطالب الحكومة بحماية مواقعها الالكترونية

وقال الزيادي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "نحذر من تسرب معلومات امنية مهمة وحساسة بعد اختراق ٣٠ موقعا حكوميا رسميا من قبل مصادر مجهولة وهذا ما يثير القلق لما تحملة هذه المواقع من معلومات وتداول للأمور المهمة والتي تخص المنظومة الحكومية الرسمية" .وطالب الزيادي، الحكومة العراقية بـ"حماية مواقعها الالكترونية وتشديد الحصانة الالكترونية من خلال تحصينها بشكل محكم وعدم اختراقها مجدداً وذلك من خلال جلب مختصين في عالم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للبلد وليس الاعتماد على الخبرات السابقة وعدم تطورها بما يتناسب مع الواقع الحالي لعصر التطور والتكنولوجيا".

وشدد الزيادي أنه "سيتم فتح تحقيق في لجنة الامن والدفاع واستضافة المعنيين والمختصين بهذا الجانب ومحاسبة من يثبت تقصيره أو إهمالة لكون ماتم اختراقة ليس بالأمر السهل وما حدث كان يتسبب بانهيار حكومة كاملة من حيث ما تحمله هذه المواقع الحساسة".

