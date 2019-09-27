السهيل يبحث مع وزير العلوم الروسي توسيع المنح والزمالات للطلبة العراقيين

أعلنت زيارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، ان وزيرها قصي السهيل وقع مذكرة تعاون علمي وأكاديمي مع وزير العلوم الروسي أولغا فاسيلييفا، لافتة الى السهيل بحث مع فاسيلييفا افاق توسيع نطاق المنح والزمالات التي تمنحها الجامعات الروسية الرصينة للطلبة العراقيين.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور قصي السهيل أبرم خلال زيارته لروسيا، مذكرة تعاون علمي وأكاديمي مع وزير العلوم الروسي أولغا فاسيلييفا"، مبينا أن "الاتفاقية التي ابرمت، امس الخميس، في موسكو تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق مفردات البرنامج الحكومي المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي".
وأضافت الوزارة، أن "الوزير بحث مع الجانب الروسي ايضا افاق توسيع نطاق المنح والزمالات التي تمنحها الجامعات الروسية الرصينة للطلبة العراقيين"، متطرقا الى "اهمية تعزيز البحوث المشتركة بين الباحثين العراقيين والروسيين، واقامة الفعاليات العلمية المشتركة كالمؤتمرات والندوات العلمية، فضلا الحاجة للتوأمة فيما بين الجامعات العراقية والروسية".
وأضافت الوزارة، أن "الوزير بحث مع الجانب الروسي ايضا افاق توسيع نطاق المنح والزمالات التي تمنحها الجامعات الروسية الرصينة للطلبة العراقيين"، متطرقا الى "اهمية تعزيز البحوث المشتركة بين الباحثين العراقيين والروسيين، واقامة الفعاليات العلمية المشتركة كالمؤتمرات والندوات العلمية، فضلا الحاجة للتوأمة فيما بين الجامعات العراقية والروسية".
من جانبه، أبدى وزير العلوم الروسي أولغا فاسيلييفا "استعداد بلاده لزيادة عديد المنح والزمالات للطلبة العراقيين، وتنمية التعاون الاكاديمي والبحثي فيما بين جامعات البلدين".
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