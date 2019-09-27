اعلنت رئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري، الجمعة، أن التحقيقات جارية لمعرفة اسباب نشوب الحريق في احد مخازن المؤسسة امس.
كما عبرت عن "امتنانها لحضور موظفي المؤسسة والمفتش العام ماهر البياتي ووقوفه على تداعيات الحادث".
وأوضحت في ختام بيانها، أن "الحريق الذي نشب في المخزن التابع لقسم الاعلام قد تسبب بأضرار مادية"، مشيرا الى أن "التحقيق جار من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث".
واندلع، مساء امس الخميس 26 ايلول 2019، حريقا في مؤسسة الشهداء في منطقة الجادرية وسط بغداد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الشهداء: حريق أمس نشب في مخزن والتحقيق جار لمعرفة اسبابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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