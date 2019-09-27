مؤسسة الشهداء: حريق أمس نشب في مخزن والتحقيق جار لمعرفة اسبابه

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "اتقدم بالشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إخماد الحريق ، بدءا بعضو مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي، واللواء كاظم سلمان برهان وفرق الدفاع المدني ، وضباط و منتسبي حماية موقع المؤسسة".كما عبرت عن "امتنانها لحضور موظفي المؤسسة والمفتش العام ماهر البياتي ووقوفه على تداعيات الحادث".

وأوضحت في ختام بيانها، أن "الحريق الذي نشب في المخزن التابع لقسم الاعلام قد تسبب بأضرار مادية"، مشيرا الى أن "التحقيق جار من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث".

واندلع، مساء امس الخميس 26 ايلول 2019، حريقا في مؤسسة الشهداء في منطقة الجادرية وسط بغداد، وتمكنت فرق الدفاع المدني من اخماده.

