الدفاع ترد على تصريحات للسفير الايراني لدى بغداد

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي اليوم الجمعة رفضه أن تصبح بلاده ساحة للصراع بين أي متصارعيّن.

وقال في حديث لموقع RT الروسي، إن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".



وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".

وكان السفير الإيراني لدى بغداد قال في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء.

