الدفاع ترد على تصريحات للسفير الايراني لدى بغداد

ردت وزارة الدفاع على تصريحات السفير الإيراني لدى بغداد، والتي قال فيها إن بلاده ستضرب القوات الأمريكية في العراق حال تعرضت للاعتداء.
وقال في حديث لموقع RT الروسي، إن "العراق يرفض التهديدات التي تطلقها إيران أو أميركا، وأكدنا أن الأراضي العراقية خط أحمر".
وأضاف أن "العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على إيران، كما لن يسمح بأن يتم تهديد المصالح الأميركية على أراضيه".
وكان السفير الإيراني لدى بغداد قال في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، إن إيران ستستهدف القوات الأمريكية في العراق، في حال تعرضنها لأي اعتداء.
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