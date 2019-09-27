إحالة الفريق عبد الوهاب الساعدي من مكافحة الارهاب الى امرة الدفاع

أفاد مصدر امني، الجمعة، باحالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه تمت "احالة قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع". ويعد الساعدي من القادة البارزين الذين شاركوا في عمليات التحرير الاخيرة لعدد من محافظات العراق، وتسنم عدة مناصب قيادية في القوات الخاصة العراقية وجهاز مكافحة الارهاب كان اخرها منصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب.

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