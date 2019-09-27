نائب: زيارة عبد المهدي للسعودية ناجحة وستعقبها أُخرى الى ايران

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الجمعة، ان المنطقة لا تحتمل المزيد من الحروب والمعارك، فيما لفت الى أن زيارة رئيس الوزراء الى العربية السعودية كانت ناجحة وستعقبها زيارة الى ايران. وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "المنطقة ملتهبة وهنالك اطراف تسعى لخلق صراعات وفتن بالمنطقة بالتالي فان دخول العراق كمحور تهدئة لنزع فتيل الازمة هو امر مهم وضروري"، مبينا ان "زيارة رئيس الوزراء الناجحة الى العربية السعودية ستعقبها زيارة الى الجمهورية الاسلامية".



وأضاف الزيادي، أن "العراق لاعب اساسي بالمنطقة ودوره فعال وعاد الى دوره الريادي"، لافتا الى ان "التهدئة هي الحل الامثل لان حصول اي معركة او حرب لن تنفع اي طرف والمنطقة لا تتحمل المزيد من الحروب ولاعراق يريد الاستقرار وهو الامر الذي تبناه رئيس الوزراء خلال زياراته لدول المنطقة".

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