هدد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، بقصف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، حال تعرض إيران لأي هجوم من قبل الولايات المتحدة.
واتهم مسجدي الولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المنطقة والعراق ، قائلاً أن إيران لا تتدخل في الشؤون العراقية الداخلية.
واعتبر السفير الإيراني، وهو مستشار سابق لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ، خروج القوات الأمريكية من العراق أو أي نقطة بالمنطقة "أمر ضروري"، مشيرًا إلى أن وجود القوات الأمريكية يتسبب بالتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة.
واوضح مسجدي ، أن "محور المقاومة اليوم قوي جدًا، ونطلب من جميع الدول الانضمام إلى هذه الجبهة باعتبارها تصب في مصلحة تحقيق الأمان لجميع الدول".
ودعا السفير الإيراني لدى بغداد الحكومة العراقية إلى أن ”تكون صديقة جيدة مع الحكومة الإيرانية“، مشيرًا إلى أن ”الكثير من العراقيين يحبون الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكننا أن نمنعهم من ذلك“.
ويعاني العراق منذ سقوط النظام السابق عام 2003 من قبل قوات التحالف التي قادتها أمريكا من التدخل الإيراني بالشؤون السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وعادة ما يقود تلك التدخلات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير إيران لدى بغداد: سنستهدف القوات الأمريكية في العراق اذا تعرضنا لأي اعتداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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