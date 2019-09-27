عبد المهدي إلى السعودية غدا للقاء الملك سلمان والامير محمد









اسماء السيد - اعلن في بغداد مساء الثلاثاء أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتوجه الى السعودية غدا في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد لبحث الاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة ودور العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة .

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان صحافي تابعته "إايلاف" ان رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي سيقوم غدا الأربعاء بزيارة لعدة ساعات إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان ، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين".

واضاف ان مباحثات عبد المهدي في السعودية ستتناول ايضا بحث الاوضاع الاقليمية وجهود التهدئة وموقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة.

وجاء الاعلان عن هذه الزيارة في وقت اعلن الرئيس العراقي برهم صالح اليوم ان بلاده تتجه لدعوة الدول المجاورة لها للاجتماع في بغداد لإجراء محادثات ترسم خارطة طريق لتحالف إقليمي أكثر تماسكاً مشددا على أن العراق ليس لديه نية للانجرار إلى صراعات إقليمية وينوي حماية مصالحه الخاصة ولن يسمح لنفسه بأن يتم استخدامه كقاعدة لمهاجمة جيرانه أو كساحة معركة لوكلائهم .

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واشار الرئيس صالح الى ان رسالته التي يحملها خلال مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة تشدد على أن "العراق ليس لديه نية للانجرار إلى صراعات إقليمية، وينوي حماية مصالحه الخاصة ولن يسمح لنفسه بأن يتم استخدامه كقاعدة لمهاجمة جيرانه أو كساحة معركة لوكلائهم".

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها عبد المهدي للسعودية منذ توليه لمنصبه الحالي في 24 تشرين الاول اكتوبر عام 2018 حيث كان قد زارها في 17 نيسان ابريل الماضي حيث اسفرت مباحثاته فيها عن توقيع 13 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين البلدين، شملت المجالات السياسية والاستثمارية والزراعية والصناعية والنفط والغاز، والربط الكهربائي، بالإضافة إلى التعاون في المجال الثقافي.

وأكد الملك سلمان "إن المملكة تقف مع العراق وإن ما يجمعنا هو ديننا وأمننا ومصالحنا المشتركة، التي يجب أن تتعزز في جميع المجالات، وقد وجهنا الوزراء والمسؤولين بإبداء كل ما يستطيعون من تعاون وتنسيق وتنفيذ للاتفاقيات والمذكرات".. واشار الى ان المملكة حريصة كل الحرص على التعاون مع العراق ودعمه في جميع المجالات ومستعدة للتعاون لما فيه تحقيق المصالح المشتركة معرباً عن ارتياحه لحالة الاستقرار التي يشهدها العراق .

من جانبه شدد عبد المهدي على ان العراق يرغب في تطوير العلاقات مع السعودية في جميع المجالات.