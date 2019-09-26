15 هزة ارتدادية أعقبت زلزال اسطنبول

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن 15 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب مدينة اسطنبول الخميس وبلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر.

وقالت الإدارة، في بيان، إن "قوة أكبر هزة ارتدادية كانت في بحر مرمرة، وبلغت 4.1 درجات على مقياس ريختر، في الجانب الأوروبي من اسطنبول".

وأضافت أن "سكان ولاية اسطنبول والولايات التركية القريبة منها، شعروا بالزلزال"، فيما أكدت السلطات المحلية، عدم تلقيها أي بلاغ حول وجود خسائر بالأرواح.

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من جهته، كتب وزير الصحة التركي فخرالدين قوجا، على "تويتر"، إنه "لا توجد خسائر بشرية جراء زلزال مدينة اسطنبول، والذي بلغت شدته 5.8 درجات ووقع قبالة سواحل سيليفري باسطنبول".

وأكد قوجا ، أن وزارة الصحة "متيقظة ضد كل أنواع الكوارث".