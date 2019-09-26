مكافحة مخدرات البصرة تعتقل اربعة اشخاص بحوزتهم 2 كغم من الكريستال

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اعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة البصرة وقضاء شط العرب، الخميس، عن اعتقال اربعة اشخاص بحوزتهم 2 كغم وربع الكيلو من الكريستال.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تمكنت من القبض على (4) اربعة متهمين يقومون بالمتاجرة والترويج والنقل للمواد المخدرة بضمنهم الممول الرئيسي"، مبينة انه "ضبط بحوزتهم (2) اثنان كغم وربع الكيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة مع ربع الكيلو غرام من مادة الحشيشة".
وتابعت انه "ضبط بحوزة أحدهم أسلحة خفيفة غير مجازة وهي عبارة عن بنادق واسلحة"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم تمهيداً لإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".
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