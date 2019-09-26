الامانة تصدر توضيحا بشأن افتتاح جسر بغداد

اصدرت امانة بغداد، الخميس، توضيحا بشأن افتتاح جسر بغداد، مبينا ان افتتاح الجسر سيكون مؤقتا.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "ستقوم يوم السبت المقبل الموافق 28 من الشهر الجاري بفتح الطريق الرئيسي بغداد بابل لعدة ايّام وللسيارات الصالون فقط".

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واضافت انها "ستقوم بفتح الطريق المذكور وتحديدا المقطع الممتد من جسر بغداد وحتى فلكة علوة الرشيد مؤقتاً لحين استئناف اعمال الاكساء بعد عدة ايّام، وذلك لتخفيف الزخم المروري عن تلك المنطقة بالاستفادة من توقف معامل تجهيز الاسفلت الخاصة بالعمل مؤقتاً من قبل الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى ملاكات وزارة الصناعة والمعادن".

وتابعت ان"سير الشاحنات سيستمر ضمن الطريق البديل طريق ( يا حسين ) الذي قامت الامانة في وقت سابق بتطويره وتأهيله وافتتاحه امام حركة السير والمرور وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".