وزير النقل يقترح عقد اجتماع اعضاء الجمعية العمومية والاتحاد العربي للنقل بالبصرة

قدم وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، مقترحا لعقد اجتماع اعضاء الجمعية العمومية والاتحاد العربي للنقل في البصرة، فيما اكد وزير النقل الاردني انمار الخصاونة ان منفذ طريبيل يشهد انتعاشا ملموسا.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير النقل عبد الله لعيبي استقبل، اليوم، نظيره الأردني انمار الخصاونة وسعادة السفير الاردني في العراق نصير الزعبي والوفد المرافق لهما في مقر ديوان الوزارة لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين".

واضاف ان "الجانبين ناقشا خلال اللقاء اهم الحيثيات الخاصة باتفاقية اللجنة الأردنية العراقية المشتركة لاستمرار العلاقات الثنائية المتميزة في مجال النقل بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية لتعزيز الحركة التجارية ورفد الاقتصاد الوطني للبلدين الشقيقين".

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واقترح لعيبي خلال لقاءه على الجانب الاردني ان "يعقد الاجتماع القادم لاعضاء الجمعية العمومية والاتحاد العربي للنقل و شركة الجسر العربي للملاحة المشتركة (العراقية - الاردنية -المصرية) في محافظة البصرة، تزامنا مع تنفيذ مشاريع الموانئ العراقية ضمن خطة البرنامج الحكومي العراقي".

من جانبه، بين وزير النقل الاردني ان "منفذ طريبيل يشهد انتعاشا ملموسا في حركة النقل والشحن التجاري بين العراق والاردن خلال هذه الفترة"، مرجحاً ذلك الى "التسهيلات والمزايا التي يقدمها البلدين الشقيقين".

الجدير بالذكر انها المرة الاولى التي يستضيف العراق اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة البحرية المشتركة منذ تأريخ تأسيسها.