صالح واردوغان يبحثان العمل على توسيع آفاق التعاون لاسيما في المياه والتجارة

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ونظيره التركي رجب طيب اردوغان، الخميس، العمل على توسيع آفاق التعاون لاسيما في المياه والتجارة.
واضاف المكتب، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة، ومناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليمياً ودولياً، والتأكيد على ضرورة ركون جميع الأطراف إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار البناء لتخفيف حدة التوترات في المنطقة".
وتابع المكتب، "كما تم استعراض العلاقات الثنائية والعمل على توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما في مجاليْ المياه والتجارة، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين".
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