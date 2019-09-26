انعقاد مؤتمر الرافدين للامن والاقتصاد في بغداد

انعقد مُلتقى الرافدين للأمن والاقتصاد، الخميس، تحت شعار "العراق يتعافى" للمدة من 26 الى 28 ايلول 2019 في فندق بابل في بغداد، فيما ناقش مُختلف القضايا التي تهم مُستقبل العراق في المجالات والاقتصادية والأمنية والتنموية.
واضافت ان "الملتقى شهد حضوراً محلياً ودولياً مُهماً من السياسيين وصُنَّاع القرار وأصحاب الرأي لمناقشة مُختلف القضايا التي تهم مُستقبل العراق في المجالات والاقتصادية والأمنية والتنموية".
وتابعت ان أهداف الملتقىو جمع الخبراء، من الأكاديميين والمختصين إلى جانب الشخصيات الحكومية وغير الحكومية من المهتمين بالشؤون الأمنية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في بغداد للمُناقشة والتداول، و مُناقشة ما استجد في الوضع السياسي الإقليمي، وسط ازدياد سياسات المحاور في منطقة الشرق الأوسط، ومنها التدخلات والمواقف الدولية حول دول المنطقة ومُستقبل الأزمات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط".
وبينت ان "الملتقى يهدف ايضا الى عودَة بغداد لتلعب دورها الطبيعي - بعد أن تحقَّق فيها الأمن والاستقرار - بأن تكون الوجهة التي تجمع مُختلف المختصين والمهتمين للمُناقشة والتداول حول شؤون العراق ومشاكله الأمنية والاقتصادية والسياسية، عوضاً عن مناقشة ذلك في عواصم ومدنٍ أخرى".
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