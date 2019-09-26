مجلس النواب يرفع جلسته الى الخامس من تشرين الاول المقبل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس جلسة مجلس النواب رفع الجلسة المنعقدة اليوم الى يوم السبت من الاسبوع بعد المقبل والمصادف ٥ تشرين الاول".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب صوت بجلسة اليوم على تسمية النائب هوشيار قرداغ مقررا جديدا للمجلس، كما انهى قراءة مشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين".



وتابع المصدر، أن "مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بشأن ما جرى من تجاوزات بحق حملة الشهادات العليا"، مبينا ان "المجلس لا يقبل بأي تجاوز على المواطنين في أي مكان".

وعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي.

