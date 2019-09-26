نتائج مباريات اليوم من الدوري الممتاز

رياضة 2019-09-26 | 17:25 18 مشاهدة انطلقت منافسات الاسبوع الثاني من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، باقامة ثلاث مباريات في بغداد والديوانية. وتغلب فريق الديوانية على ضيفه القاسم بنتيجة 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب الديوانية، فيما تعادل الكهرباء مع اربيل 1-1 في اللقاء الذي اقيم على ملعب التاجي، اما المواجهة التي جمعت بين الكرخ وضيفه السماوة فإنتهت بالتعادل الايجابي 2-2.



وسيشهد يوم غد الجمعة، اقامة اربع مباريات، إذ سيلاقي النفط ضيفه نفط الجنوب، ويلاعب زاخو فريق النجف على ملعب زاخو، ويواجه الحدود ضيفه امانة بغداد، فيما يلاقي الصناعات الكهربائية فريق نفط ميسان.

المحرر: محمد خليل

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