تدمير اربع مضافات لـ'داعش' في صحراء الانبار

اعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن تدمير اربع مضافات لـ"داعش" بعملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة.

وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق شمال قضاء راوه غربي الانبار، تمكنت من خلالها تدمير 4 مضافات لخلايا مجرمي داعش".

واضاف ان "المضافات المستهدفة كانت تستخدم من قبل خلايا التنظيم الاجرامي في عمليات الاختفاء وخزن الاسلحة والمؤن"، مبينا أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات للحيلولة دون استخدامها من قبل خلايا مجرمي التنظيم".