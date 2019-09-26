اعلن القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي، الخميس، عن تدمير اربع مضافات لـ"داعش" بعملية دهم وتفتيش استهدفت المناطق الصحراوية للمحافظة.
وقال العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق شمال قضاء راوه غربي الانبار، تمكنت من خلالها تدمير 4 مضافات لخلايا مجرمي داعش".
واضاف ان "المضافات المستهدفة كانت تستخدم من قبل خلايا التنظيم الاجرامي في عمليات الاختفاء وخزن الاسلحة والمؤن"، مبينا أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير المضافات للحيلولة دون استخدامها من قبل خلايا مجرمي التنظيم".
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير اربع مضافات لـ'داعش' في صحراء الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.