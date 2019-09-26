المنافذ الحدودية: ضبط 10 ملايين دينار عراقي مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، ضبط 10 ملايين دينار عراقي مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي.
وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية تمكنت اليوم من ضبط مسافر عراقي بحوزته مبلغ (10) ملايين دينار عراقي فئة (25) مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة".
واضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المبلغ المالي من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع مفرزة فحص الحقائب في صالة الوافدين في المنفذ والمبلغ مخبأ جزء منه في جيبه الخاص والجزء الاخر في الحقيبة العائدة له".
وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر أصولي لغرض عرضه على الجهات القضائية مع ماتم ضبطه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
واضافت الهيئة، أنه "تم ضبط المبلغ المالي من قبل شرطة الكمارك بالتعاون مع مفرزة فحص الحقائب في صالة الوافدين في المنفذ والمبلغ مخبأ جزء منه في جيبه الخاص والجزء الاخر في الحقيبة العائدة له".
وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر أصولي لغرض عرضه على الجهات القضائية مع ماتم ضبطه لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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