بعد مدرب السودان.. قائد منتخب نيكاراجوا: لم أصوت لميسي في جائزة الأفضل

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة السنوية، بعد حصده 46 صوت مقارنة بمنافسيه فيرجيل فان ديك بـ38 صوت وكريستيانو رونالدو بـ36 صوت.

ونفى باريرا في تصريحات لصحيفة "La Prensa" في بلاده أن "يكون قد صوت لقائد التانجو للفوز بتلك الجائزة، رغم أن المستند الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يظهر تصويته لميسي في المركز الأول وساديو ماني ورونالدو في المركزين الثاني والثالث".



وقال كابتن منتخب نيكاراجوا عن الأمر: "لم أصوت لميسي، في العام الماضي قد صوت له لكن هذه المرة لم أفعل".

وتأتي تصريحات باريرا لتتفق مع تصريحات مدرب منتخب السودان يوم أمس الأربعاء، الذي أكد هو الآخر تصويته لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كخيار أول في جائزة الأفضل وليس ميسي.

