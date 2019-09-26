2019-09-26 | 16:42
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فجر خوان باريرا قائد منتخب نيكاراجوا، مفاجأة جديدة عن تصويت البلدان وقائدي المنتخبات في جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.
ونفى باريرا في تصريحات لصحيفة "La Prensa" في بلاده أن "يكون قد صوت لقائد التانجو للفوز بتلك الجائزة، رغم أن المستند الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يظهر تصويته لميسي في المركز الأول وساديو ماني ورونالدو في المركزين الثاني والثالث".
وقال كابتن منتخب نيكاراجوا عن الأمر: "لم أصوت لميسي، في العام الماضي قد صوت له لكن هذه المرة لم أفعل".
وتأتي تصريحات باريرا لتتفق مع تصريحات مدرب منتخب السودان يوم أمس الأربعاء، الذي أكد هو الآخر تصويته لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كخيار أول في جائزة الأفضل وليس ميسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مدرب السودان.. قائد منتخب نيكاراجوا: لم أصوت لميسي في جائزة الأفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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