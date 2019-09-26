'هما عايزينها فوضى' لمحمد رمضان يحقق أكثر من مليون مشاهدة في ساعات

أطلق النجم المصري، محمد رمضان، فيديو كليب جديد مساء أمس، حقق أكثر من مليون مشاهدة في ظرف ساعات، على خلفية انتشار فيديوهات ودعوات للتظاهر وترقب يسود المشهد السياسي المصري. حمل الفيديو عنوان "هما عايزنها فوضى"، ويناقش قضية الفيديوهات والدعوات الأخيرة للتظاهر، رافضا إياها، ومتهما الذين يقفون ورائها بالسعي للنيل من الأمن القومي المصري، وزعزعة استقرار البلاد، والدفع بها نحو الفوضى، حيث يردد رمضان "هما عايزينها فوضى فوضى فوضى فوضى، مهما هيعلوا صوتهم لسه صوت الحق اوضح". والفيديو من إخراج ياسر سامي، والموسيقى والكلمات لـ "فرغلي بلاكس". وتقول كلمات الأغنية:



أولا انت مش راجل

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بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل بعد ما هربت بعيد جاي تعمل فيها مناضل بالباطل ازاي عايز تخطط لمستقبل شعب كامل لو مشروع حياتك الوحيد اللي انت عملته فاشل تعرف ايه انت عن الشارع و اللي بيحصل فيه تعرف ايه عن الطفل اللي من صغره بيصرف عالبيت تعرف ايه عن الغلبان اللي بيعرق لأجل الجنيه اكيد مسمعتش صوت الشعب و انت جوه الكباريه

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