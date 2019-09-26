واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وشركات بشأن توفير الوقود للقوات الروسية بسوريا

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن شركة Maritime Assistance LLC التي تم إدراجها في العقوبات كانت تعمل كشركة واجهة لـOJSC Sovfracht ، وهي شركة كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات في السابق "فيما يتعلق بالعمليات في أوكرانيا".

كما استهدفت وزارة الخزانة ثلاثة أفراد "مرتبطون بشركة Sovfracht ، حيث تم تجميد أي أصول قد يملكونها في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم".