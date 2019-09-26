أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن وشركة واحدة، بحجة توفيرهم وقود الطائرات للقوات الروسية في سوريا.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن شركة Maritime Assistance LLC التي تم إدراجها في العقوبات كانت تعمل كشركة واجهة لـOJSC Sovfracht ، وهي شركة كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات في السابق "فيما يتعلق بالعمليات في أوكرانيا".
كما استهدفت وزارة الخزانة ثلاثة أفراد "مرتبطون بشركة Sovfracht ، حيث تم تجميد أي أصول قد يملكونها في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم".
كما تم تصنيف خمس سفن "كممتلكات محظورة" لشركة Transpetrochart الروسية التي سبق أن فرضت عليها عقوبات، والتي تزعم واشنطن أنها توفر الدعم لـ Sovfracht.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص وشركات بشأن توفير الوقود للقوات الروسية بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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