شاب يضحي بنفسه لينقذ طفلين قبل أن يدهسهما القطار

فقد شاب مصري حياته، لإنقاذ طفلين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية في مدينة العياط بمحافظة الجيزة، غربي مصر.
وتبين أن الضحية يبلغ من العمر 32 سنة، وأثناء مروره بجوار شريط السكك الحديدية شاهد طفلين خلال عودتهما من المدرسة يحاولان عبور الطريق وقت قدوم القطار، فانطلق وتمكن من إنقاذهما قبل أن يدهسهما، إلا أن القطار دهسه هو وحول جثته إلى أشلاء.
وتجمع الأهالي لمحاولة إنقاذ الشاب لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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