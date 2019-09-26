نائب يقدم مقترحا موقعا من 130 نائبا لحل مشكلة النقص بالابنية المدرسية

اعلن النائب عن الحكمة علي العبودي، الخميس، عن تقديمه مقترحا موقعا من 130 نائبا لحل مشكلة النقص بالابنية المدرسية، فيما دعا الجميع الى التفاعل معه.
وقال العبودي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، انه "ايماناً منا باهمية تطوير القطاع التربوي، ودعم المسيرة التربوية قدمنا مقترحا موقعا من قبل 130 نائب، نعتقد انه سيخفف الى حد كبير مشكلة النقص الحاصل في الابنية المدرسية"، مبينا ان "هذا المقترح الذي تم استكمال جميع اجراءاته سيدخل للمناقشة والقراءة والتصويت خلال الجلسات القليلة المقبلة".
واضاف ان "المقترح تضمن استقطاع مبلغ دولارين عن كل برميل منتج في اليوم الواحد من الانتاج الوطني خارج تخصيص الميزانية المعدة في قانون الموازنة عن زيادة سعر برميل النفط وتحجب عند انخفاض السعر دون المقرر في الموازنة وايداعه في صندوق خاص لبناء المدارس وباشراف وزارة الاعمار والاسكان"، مشيرا الى انه "بذلك سنتمكن من بناء (2500) مدرسة متكاملة سنويا كحد ادنى".
وتابع ان "هذا المقترح يعد في غاية الاهمية وكفيل بحل ازمة الابنية المدرسية التي تشكل عقبة كبيرة امام تطور العملية التربوية"، داعيا "الجميع للتفاعل معه خدمة لطلبتنا وللاجيال القادمة".
واكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، انها تحتاج الى اكثر من 12 الف مدرسة لغاية 2022.
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