الكربولي: بعض تشكيلات سرايا السلام تفرض الاتاوات على عجلات الحمل بسامراء

طالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الخميس، قيادة عمليات سامراء بفرض سيطرتها وتفعيل قرارها برفع حظر التجوال الليل، فيما اشار الى ان بعض تشكيلات سرايا السلام تفرض "الاتاوات" على اصحاب عجلات الحمل بالقضاء.

وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "على قيادة عمليات سامراء فرض سيطرتها وقوة القانون وتفعيل قرارها برفع حظر التجوال الليل في القضاء والنواحي التابعة له ومنع الجهات الامنية غير الحكومية من التحكم والتلاعب بمقدرات مواطن القضاء".

واضاف ان "قضاء سامراء والنواحي التابعة له ما زال يشهد حظر تجوال ليلي ليل من الساعة الثانية صباحا وحتى الرابعة صباحأ تفرضه تشكيلات سرايا السلام، بالاضافة الى تحكمها بدخول المواطنين الى القضاء وفرضها (نظام الكفيل) وهو ما أثر سلبا على عودة الحياة الطبيعية للقضاء وزاد من تدهور وضعها الاقتصادي".

وتابع ان "بعض تشكيلات سرايا السلام قامت بفرض الأتاوات على اصحاب عجلات الحمل في سيطرات ونقاط التفتيش في مداخل سامراء بالاضافة الى منع صيادي الأسماك في بحيرة الثرثار من مزاولة عملهم الا من خلال تجار الاسماك الذين يتعاملون معهم ويحتكرون سوق الاسماك في القضاء"، موضحا ان "ذلك انعكس بشكل كبير على اسعار البضائع والاسماك ومنع الكثيرين من مصدر رزقهم الوحيد".