نائب: خطوط حمراء ينبغي توفرها بمرشحي الدرجات الخاصة

وقال رامي السكيني في حديث لـ الخليج 365، إن "لدينا في تحالف سائرون خطوطا حمراء حول مواصفات الشخصيات التي يتم ترشيحها لشغل المناصب والدرجات الخاصة"، مبينا ان "الخبرة والكفاءة والنزاهة وعدم الشمول باجراءات المساءلة والعدالة جمعها شروط ينبغي توفرها بكل مرشح يتم تقديمه لشغل تلك المناصب".واضاف السكيني، ان "تحالف سائرون سيقف بالضد من اي اسماء يتم طرحها داخل قبة البرلمان ولا تنطبق فيها تلك الشروط"، لافتا الى ان "ادارة عبد المهدي لملف الدرجات الخاصة بالعموم ليس بالاتجاه الصحيح وقد اعطى مجالا واسعا وحيزا كافيا للكتل السياسية كي تعبث بهذا الملف".

واكد السكيني، ان "عبد المهدي كان الاجدر به ان تكون له الكلمة الفصل في ادارة هذا الملف المهم كي يتقدم هذا الملف الذي مر عليه عام كامل دون حسمه".

