نائب يوضح أبرز ملفات 'الخلاف والتجاذب' في الفصل التشريعي الحالي

أكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، الخميس، ان هناك عددا من الملفات الحاضرة خلال الفصل التشريعي الحالي والتي ستكون بابا للخلافات والتجاذبات بين الكتل السياسية.

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من الملفات التي قد تكون سببا في حصول تجاذبات سياسية وخلافات بين الكتل داخل مجلس النواب"، مبينا ان "ملفات رفع الحصانة وبعض القوانين الخلافية كالنفط والغاز والموازنة الاتحادية ومستحقات الاقليم والمحافظات تعتبر من الامور التي تخلق جوا مشحونا بين الكتل".



واضاف الشبكي، ان "هناك نية للمجلس بغية انضاج القوانين الخلافية والمضي في تشريعها وفق رؤية وطنية تصب بمصلحة الجميع، لكن وجود الخلافات ستكون حاضرة رغم كل الجهود التي يسعى الجميع لتحقيقها بغية تقليل الخلافات"، لافتا الى ان "اختلاف وجهات النظر امر طبيعي في عديد من الملفات وهو امر صحي بالانظمة الديمقراطية ومنها ملف الاستجوابات الذي سيخلق نوع من الاحتدام نتيجة لكثرة الاستجوابات ووجود اطراف داعمة ومعارضة لتلك الاستجوابات".



واكد الشبكي، ان "الملف الاخر هو ملف الدرجات الخاصة الذي سيكون له الحيز والمساحة الواضحة في الخلافات على اعتبار ان المصادقة على تلك الدرجات هو من اختصاص مجلس النواب"، مشددا على ان "ما نتخوف منه هو الخلافات التي تكون لها انعكاسات سلبية على الشارع وتثير حفيظة المواطن ومنها مواضيع الطائفية وهي مرفوضة بشكل قاطع".