محكمة قوى الأمن الداخلي تصدر حكما بالحبس الشديد على ضابط في الوكالة الاداري

اعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاربعاء، عن اصدار محكمة قوى الأمن الداخلي، حكما بالحبس الشديدعلى ضابط في الوكالة الاداري متلبساً بالرشوة.

وقالت المفتشية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محكمة قوى الامن الداخلي اصدرت حكماً حضوريا بالحبس الشديد لمدة سنة ونصف والطرد من الخدمة بحق ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لوزارة الداخلية على خلفية ضبطه من قبل مفتشية الداخلية متلبساً بالرشوة والابتزاز".

واضافت ان "الحكم صدر على المتهم بعد أن تمكنت مفرزة العمليات الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية من القبض عليه في وقت سابق لتورطه بجرائم الرشوة والابتزاز ومخالفة الضوابط والقوانين برفقة ضباط وموظفين آخرين"، مبينة انه "تم احالته موقوفا عن قضية مفردة متعلقة بقضية أكبر متورط فيها مع أولئك الضباط والموظفين، حيث يجري التحقيق معهم فيها لكشف المتورطين فيها بغية تقديمهم الى المحاكم المختصة للبت بقضاياهم".