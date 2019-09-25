رئيس مجلس كربلاء: لم نرفع اي بيت تجاوز إلا بإيجاد مكان مناسب لهم

أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي، الاربعاء، أن الكلام الدائر حول تغيير المحافظين بعيد عن المحافظة، لافتا الى أن المحافظ السابق عقيل الطريحي أُقيل قبل سن قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى أنه لم يتم رفع اي بيت تجاوز إلا بإيجاد مكان مناسب لذوي السكن.
وبشأن رفع التجاوزات في المحافظة، أكد رئيس مجلس محافظة كربلاء قائلا، "نحن في كربلاء نطلق عليهم تسمية مضطرين(المتجاوزين)"، لافتا الى أن "رفع التجاوزات جاء بعد كتب رسمية لرئاسة الوزراء، وكانت هناك حملات للبلدية في المحافظة وباقي المحافظات".
وتابع المالكي، "اوجدنا للمتجازين اماكن مريحة في بيوت واطئة الكلفة، حيث اسكنا اكثر من 400 بيت، وتم اسكانهم لغير ابناء المحافظة"، مؤكدا أنه "لم نرفع اي بيت او ننهي اي تجاوز الا بايجاد مكان مناسب له".
والمح المالكي، الى أن "محافظة كربلاء تشهد اكبر حالة هجرة لها، وتعد المحافظة من المحافظات الأولى بهذا المجال، ولايوجد نَفَس أن هذا كربلائي وذلك غير كربلائي، فالبعض سكن اراضي غير مجازي لهم، وهذه الاراضي تخصص للمشاريع".
وأشار المالكي، هناك مشكلة من الحكومة المركزية تجاه كربلاء، واحدة منها عدم اعتراف الحكومة المركزية بالنفوس القادمة لكربلاء، فنمتلك مليونين بطاقة تموينية والدولة تصرف المتعلقات المالية لـ مليون و250 الف نسمة، ولاتريد ان تعترف بهم كربلائيين".
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