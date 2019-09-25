عضو بمجلس بغداد: دولة القانون داعمة للمحافظ والتحرك لاقالته اشاعة

وقال المطلبي في حديث لبرنامج المناورة الذي تبثه الفضائية السومرية، "نخادع انفسنا اذا اعتقدنا ان الانتخابات المقبلة لا تأخير لها على مجريات الامور السياسية في البلد"، لافتا الى أن "الاربع سنوات الماضية بزمن حكومة العبادي انقطع التمويل بالكامل عن كافة مجالس المحافظات ولم نستطيع ان نقدم شيء للجمهور، والآن في الـ 2019 بدأت الاموال تضخ الى مجلس المحافظات".وأوضح، أن "الصراع السياسي دائم بالعراق والصراع على الموازنة ايضا، عندما لم تكن موازنة بقى المحافظون بمكانهم ولا احد فكر بتغييرهم"، منوها الى أنه "دولة القانون مستمرة بدعمها لمحافظ بغداد وداعمة للمحافظ حاليا ومستقبلا والتحرك لاقالته اشاعة".

وبشأن رفع التجاوزات، اشار عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي الى أن "في بغداد المخالفات السكنية تختلف، حيث تتم ازالة التجاوزات التجارية والتجاوز الي على الرصيف، ولايوجد ازالة على البيوت"، منوها الى أن هذا الموضوع وهو التجاوزات موضوع سياسي وكان له حماية واستخدموا ورقة سياسية لها علاقة بالانتخابات".