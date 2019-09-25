عضو بمجلس بغداد: دولة القانون داعمة للمحافظ والتحرك لاقالته اشاعة

اكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، الاربعاء، أن ائتلاف دولة القانون داعم للمحافظ فلاح الجزائري، مشيرا الى أن التحرك لاقالته اشاعة، فيما اشار الى أن موضوع التجاوزات سياسي وكان له حماية واستخدم ورقة سياسية لها علاقة بالانتخابات.
وأوضح، أن "الصراع السياسي دائم بالعراق والصراع على الموازنة ايضا، عندما لم تكن موازنة بقى المحافظون بمكانهم ولا احد فكر بتغييرهم"، منوها الى أنه "دولة القانون مستمرة بدعمها لمحافظ بغداد وداعمة للمحافظ حاليا ومستقبلا والتحرك لاقالته اشاعة".
وبشأن رفع التجاوزات، اشار عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي الى أن "في بغداد المخالفات السكنية تختلف، حيث تتم ازالة التجاوزات التجارية والتجاوز الي على الرصيف، ولايوجد ازالة على البيوت"، منوها الى أن هذا الموضوع وهو التجاوزات موضوع سياسي وكان له حماية واستخدموا ورقة سياسية لها علاقة بالانتخابات".
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