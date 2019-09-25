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عبد المهدي والملك السعودي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

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أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاربعاء، على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ونقلت وكالة الانباء خبرا مفاده، انه تم "خلال مباحثات بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً".

وأضافت، "تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة".

وأكد عبد المهدي، بحسب الوكالة، "تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها".

 

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صباح اليوم الاربعاء، الى السعودية في زيارة رسمية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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