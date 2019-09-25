عبد المهدي والملك السعودي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الاربعاء، على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأضافت، "تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة".
وأكد عبد المهدي، بحسب الوكالة، "تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها".
ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صباح اليوم الاربعاء، الى السعودية في زيارة رسمية.
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