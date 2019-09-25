عبد المهدي والملك السعودي يؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

ونقلت وكالة الانباء السعودية خبرا مفاده، انه تم "خلال مباحثات بين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، استعراض مستجدات الأحداث في المنطقة بما في ذلك الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له منشآت نفطية في بقيق وخريص مؤخراً".

وأضافت، "تم خلال المباحثات التأكيد على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومواصلة التشاور والتنسيق في كل ما يخدم أمنهما ومصالحهما المشتركة".

وأكد عبد المهدي، بحسب الوكالة، "تضامن جمهورية العراق مع المملكة وحرصها على أمن المملكة واستقرارها".