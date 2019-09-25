نائب: ننتظر الموقف الحكومي الرسمي لإصدار تقريرنا بشان القوات الأجنبية واستهداف مقرات الحشد

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "اللجنة استكملت تقريرها بشأن تواجد القوات الأجنبية في العراق بعد الخروق على مقرات الحشد الشعبي"، مبيناً أن "التقرير الحكومي استكمل أيضاً من قبل اللجان الحكومية التي تم تشكيلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة وتم تسليمها له ولم يتبق الا إصدار القرار الرسمي منه حول تلك الخروق".وأضاف الزيادي، أن "موقفنا في البرلمان سيكون بعد إعلان الموقف الرسمي من الحكومة لأننا لا نريد اتخاذ موقف يتقاطع مع موقف القائد العام للقوات المسلحة"، لافتاً إلى أننا "لن نقبل بأن يتم خرق حدودنا وأجوائنا ونحن نتفرج، وسيكون لنا قرارات حاسمة بهذا الشأن لتحصين دفاعتنا الجوية وحماية السيادة العراقية".

وتابع، أن "وفداً رسمياً سيذهب بالأيام المقبلة إلى روسيا للتفاوض حول شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية اس 400، كما أن العراق متجه باتجاهات عديدة من أجل عدم التقيد والبقاء على دولة واحدة بعد الأخطاء التي حصلت من تلك السياسة"، مشدداً على أن "العراق حر وله سيادة في التوجه إلى أي دولة للتعاقد معها بما يخدم مصلحة البلد ويحافظ على أجوائنا وأن نحمي أنفسنا دون الاعتماد على أي دولة".



وأكد الزيادي، أن "هذا التوجه تدعمه جميع الكتل السياسية بأن ينفتح العراق على أكثر من جهة وأن لا يكون مقيداً في ملف حماية أجوائنا".