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رسمياً.. موعد اول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

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2019-09-25 | 15:55

رسمياً.. موعد اول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

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أعلنت شبكة "موفيستار" الإسبانية المالكة لحقوق بث مباريات الليجا، عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد في ملعب "كامب نو".
وأكدت الشبكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المباراة ستقام يوم السبت 26 تشرين الثاني المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت اسبانيا، الثانية ظهرًا بتوقيت بغداد".

وتعد مباراة الكلاسيكو الأولى في هذا الموسم، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة ، على أن تقام مباراة الدور الثاني في ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة السادسة والعشرين يوم 1 آذار 2020 كما حددتها رابطة الأندية قبل بداية الموسم.


وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين الفريقين في تلك المسابقة، شهدت تفوق برشلونة في الدور الأول بنتيجة 5-1 على ملعب "كامب نو" والفوز في العودة أيضًا في عقر دار منافسه بهدف نظيف.
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