2019-09-25 | 15:55
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أعلنت شبكة "موفيستار" الإسبانية المالكة لحقوق بث مباريات الليجا، عن الموعد النهائي لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ملعب "كامب نو".
وتعد مباراة الكلاسيكو الأولى في هذا الموسم، ضمن إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني، على أن تقام مباراة الدور الثاني في ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة السادسة والعشرين يوم 1 آذار 2020 كما حددتها رابطة الأندية قبل بداية الموسم.
وكانت آخر مباراتين قد جمعت بين الفريقين في تلك المسابقة، شهدت تفوق برشلونة في الدور الأول بنتيجة 5-1 على ملعب "كامب نو" والفوز في العودة أيضًا في عقر دار منافسه ريال مدريد بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. موعد اول كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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