النفط تعلن تعيين 200 خريج من كليات الهندسة في مصفى كربلاء

اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن تعيين 200 من خريجي كليات الهندسة في مصفى كربلاء.

وقالت الدائرة الادارية في وزارة النفط في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "حصلت موافقة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس لتعيين 200 من خريجي كليات الهندسة بمختلف الاختصاصات في شركة مصافي الوسط/ مصفى كربلاء المقدسة".

وطالبت الدائرة الادارية المقبولين في التعيين بـ"مراجعة شركة مصافي الوسط خلال فترة 30 يوما من تاريخ صدور أمر التعيين لغرض إكمال اجراءات التعيين وبخلافه يسقط الحق بالتعيين"، مشيرة الى "قبول الاعتراضات خلال فترة خمسة أيام من تاريخ امر التعيين في ٢٣ / ٩ / ٢٠١٩".