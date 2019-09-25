بالفيديو: تعيينات التربية تحبط المتقدمين وسط اتهامات بتقديم المحسوبية

لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تحقق طموحات الخريجين والمحاضرين. هكذا وصفت تعيينات المتقدمين على وزارة التربية. واستقبلوها بيأس وقنوط. فمن بين مئة وخمسين الف متقدم شمل ثلاثة الف شخص منهم فقط.

المحسوبية لم تكن بعيدة عن تعيينات وزارة التربية واختيار أسماء المقبولين بحسب ما ينقل. هذا الحديث ليس غريبا على مسامع الكثيرين. فتعيينات وزارة التربية طالتها شبهات عبر السنوات الماضية.



الكثير من الكفاءات والخريجين في كل التخصصات، غالبا ما ترحل عن البلاد لعدم توفر فرصة تعيين لهم ضمن تخصصاتهم. وقد شهدت السنوات العشر الاخيرة هجرة ستة الاف تدريسي، اذ ان التعيين اضحى حلما بالنسبة للكثير منهم.

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