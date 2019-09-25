بالفيديو: تعيينات التربية تحبط المتقدمين وسط اتهامات بتقديم المحسوبية

التعيينات التي أطلقتها وزارة التربية في الوقت الاخير، ولدت احباطا لدى الكثيرين من المتقدمين بين محاضر وخريج، بسبب قلة المقبولين مع وفرة المتقدمين.
المحسوبية لم تكن بعيدة عن تعيينات وزارة التربية واختيار أسماء المقبولين بحسب ما ينقل. هذا الحديث ليس غريبا على مسامع الكثيرين. فتعيينات وزارة التربية طالتها شبهات عبر السنوات الماضية.
الكثير من الكفاءات والخريجين في كل التخصصات، غالبا ما ترحل عن البلاد لعدم توفر فرصة تعيين لهم ضمن تخصصاتهم. وقد شهدت السنوات العشر الاخيرة هجرة ستة الاف تدريسي، اذ ان التعيين اضحى حلما بالنسبة للكثير منهم.
شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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