صافرة إماراتية تضبط لقاء اسود الرافدين أمام هونغ كونغ في تصفيات المونديال

رياضة 2019-09-25 | 15:33 1,154 مشاهدة اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، حكام مباريات الجولة المقبلة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لـ"كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023". وسيواجه العراق نظيره هونغ كونغ في الجولة الثانية من التصفيات، حيث سيقود المباراة الحكم الاماراتي عــمار الجُنيبي في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل على ملعب البصرة الدولي. وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراته الاولى امام البحرين وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 بهدف قاتل سجله المهاجم مهند علي "ميمي".



ويحتل اسود الرافدين المركز الثالث برصيد نقطة بعدما لعب مباراة واحدة فقط في المجموعة الثالثة والتي تضم ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

ويحتل اسود الرافدين المركز الثالث برصيد نقطة بعدما لعب مباراة واحدة فقط في المجموعة الثالثة والتي تضم ايران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

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