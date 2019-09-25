هبطت أسعار النفط، الأربعاء، للجلسة الثانية بفعل المخاوف من أن الطلب على الوقود قد يتراجع بعدما ثبط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التفاؤل في الآونة الأخيرة بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وجدد المخاوف بشأن النمو العالمي.
وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب على الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.