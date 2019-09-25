النفط يهبط بفعل مخاوف الطلب على الوقود

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً إلى 62.58 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 56.89 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان لأدنى مستوياتهما منذ ما قبل الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين في 14 سبتمبر.