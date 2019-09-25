عمليات الجزيرة تعلن مقتل 12 'ارهابياً' بعملية امنية (صور)

أعلنت قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي، الأربعاء، عن مقتل 12 إرهابياً بعملية أمنية شمالي محافظة الانبار.
وقال المحمدي في حديث لـ الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اخراج قوة من لواء مغاوير الجزيرة وحشد البونمر لتفتيش مناطق شمال الانبار وغرب صلاح الدين"، مبيناً أنه "أثناء التفتيش تم الاشتباك مع وكر للعناصر الارهابية في منطقة ام الطوس ودارت معركة شرسة معهم".
وأضاف ان "القوة الارضية قتلت سبعة عناصر منهم، إضافة الى حرق ثلاث عجلات محملة بالاعتدة والمتفجرات"، لافتاً إلى أنه "بعد وصول طيران الجيش تم ملاحقة وقتل ثلاثة إرهابيين".
وأضاف ان "القوة الارضية قتلت سبعة عناصر منهم، إضافة الى حرق ثلاث عجلات محملة بالاعتدة والمتفجرات"، لافتاً إلى أنه "بعد وصول طيران الجيش تم ملاحقة وقتل ثلاثة إرهابيين".
وأوضح المحمدي، انه "تم توجيه ست ضربات للهدف من قبل قوات التحالف وقتل إرهابيين اثنين وتدمير الاهداف بالكامل"، مبيناً ان "عدد القتلى بلغ ١٢ إرهابياً".
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