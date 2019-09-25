بالفيديو: البرلمان يعيد قانون العشوائيات لدراسته مجدداً

2019-09-25 | 14:56 674 مشاهدة العشوائيات في بغداد بعد عام 2003... ثلاثة ملايين مواطن يعيشون بـ "العشوائيات" في عموم المحافظات. انتشار نحو اربعة آلاف موقع للعشوائيات في عموم العراق. وبغداد تتصدر الارقام، حيث يوجد 300 منطقة عشوائية في العاصمة. أما البصرة ونينوى فتحتلان المركز الثاني بسبعمئة وحدة عشوائية. تؤكد التخطيط أن الحكومة الاتحادية لديها خطة جديدة للمعالجة. البرلمان يعيد قانون العشوائيات لدراسته مجدداً. شاهدوا الفيديوغراف المرفق.

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