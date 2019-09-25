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عبد المهدي يصل السعودية

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وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الى في زيارة رسمية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى السعودية في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

 

 

وكشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، أن دولا اقليمية طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة السعودية لغرض التدخل في التهدئة، مؤكدا على دور العراق في حل ازمات المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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