عبد المهدي يصل السعودية

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل الى السعودية في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

وكشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاربعاء، أن دولا اقليمية طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة السعودية لغرض التدخل في التهدئة، مؤكدا على دور العراق في حل ازمات المنطقة.