اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية فرات التميمي، الاربعاء، انه سيوجه سؤال برلماني لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن جدوى مرافقة امينة بغداد ذكرى علوش له خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، فيما دعا الى اعفائها من منصبها.
وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، ان "مشاركة امينة بغداد في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة برفقة الوفد العراقي المشارك في الاجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية، هو امر مستغرب ولم نجد له اي مبرر كونها تتصدى لمنصب خدمي بالعاصمة وهذه الاجتماعات ترتبط بقضايا سياسية دولية بعيدة كل البعد عن اختصاص العمل للامينة".
ودعا التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى "اعفاء علوش من منصبها واحالتها للتحقيق، بسبب سفرها الى مهمة لاتعنيها وهي خارج اجباتها، في ظل تكدس النفايات بالعاصمة وانعدام ابسط مقومات الخدمة في العاصمة التي تمثل واجهة العراق السياسية"، لافتا الى انه "بحال عدم اتخاذ رئيس الوزراء اي موقف فاننا ندعو مجلس النواب للتصويت على سحب الثقة عنها".
واكد التميمي، انه "سيوجه سؤال برلماني الى رئيس الجمهورية برهم صالح حول جدوى مرافقة امينة بغداد ذكرى علوش له خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك".
يذكر ان رئيس الجمهورية برهم صالح وصل قبل يومين الى الولايات المتحدة الاميركية على راس وفد حكومي للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو لاعفاء علوش من منصبها ويؤكد: سنوجه سؤالا الى رئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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