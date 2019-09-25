القبض على ثلاثة واستقدام خمسه متهمين باختلاس خمسة ‏مليارات من دائرة التقاعد‎ ‎

أصدرت محكمة تحقيق بعقوبة، الأربعاء، أوامر بالقبض على ثلاثة واستقدام خمسة متهمين باختلاس نحو ‏خمسة مليارات من خلال تكرار صرف مكافآت تقاعدية‎. ‎وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة تحقيق بعقوبة أصدرت أوامر ‏بالقبض على ثلاثة متهمين واستقدام 5 آخرين استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات ‏على خلفية اختلاس مبالغ مالية تقدر بخمسة مليارات دينار عن طريق تكرار صرف المكافآت ‏التقاعدية".



وأضاف المركز، أن "أحد المتهمين وهو موظف في دائرة حكومية يقوم بتكرار صرف اسم ‏المتقاعد لأكثر من مرة لغرض اختلاس المبالغ"، لافتا إلى "تدوين أقوالهم وحجز الأموال المنقولة ‏وغير المنقولة ومنع سفر الهاربين منهم".‏



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