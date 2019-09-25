ظاهرة تحيّر العلماء في غابات الأمازون

وبحسب موقع "Science Alert"، شمل هذا الاكتشاف بواسطة المسح بالليزر 850 منطقة في الغابات، طول كل منها 12 كلم وعرضها 300 م. عثر في 7 مناطق على أشجار ارتفاعها يصل إلى 80 م، معظمها على ساحل نهر "ياري"، الذي هو أحد فروع نهر "الأمازون".وبعد العثور على هذه الأشجار نظم الباحثون بعثة استكشافية إلى هذه المناطق الوعرة، قطعت 240 كلم من أجل الوصول إليها لدراسة هذه الأشجار بصورة مفصلة.

وعثرت البعثة على 15 شجرة عملاقة ارتفاعها 70-80 م جميعها تنسب إلى نوع "Dinizia excelsa".

وكان يعتقد سابقاً أنّ أشجار هذا النوع لا يزيد ارتفاعها عن 60 م.

ولم يحدد العلماء سبب هذا الارتفاع "الشاذ" في أشجار هذا النوع، ولكنّهم يعتقدون أنّها اكتسبت ميزة بعد أن دمرت كارثة طبيعية جزءاً من الغابة.



ووفقاً للعلماء، هذا الاكتشاف قد يشير إلى أن غابات "الأمازون" تخزن كمية من الكربون تفوق التقديرات السابقة.