ظاهرة تحيّر العلماء في غابات الأمازون

اكتشف علماء من جامعتي "أكسفورد" و"كامبريدج" البريطانيَّتَيْن، أشجاراً شاهقة جداً في غابات "الأمازون" المطيرة في البرازيل يتجاوز ارتفاعها الأشجار القياسية السابقة بـ 20 و30 متراً.
وبعد العثور على هذه الأشجار نظم الباحثون بعثة استكشافية إلى هذه المناطق الوعرة، قطعت 240 كلم من أجل الوصول إليها لدراسة هذه الأشجار بصورة مفصلة.
وعثرت البعثة على 15 شجرة عملاقة ارتفاعها 70-80 م جميعها تنسب إلى نوع "Dinizia excelsa".
وكان يعتقد سابقاً أنّ أشجار هذا النوع لا يزيد ارتفاعها عن 60 م.
ولم يحدد العلماء سبب هذا الارتفاع "الشاذ" في أشجار هذا النوع، ولكنّهم يعتقدون أنّها اكتسبت ميزة بعد أن دمرت كارثة طبيعية جزءاً من الغابة.
ووفقاً للعلماء، هذا الاكتشاف قد يشير إلى أن غابات "الأمازون" تخزن كمية من الكربون تفوق التقديرات السابقة.
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