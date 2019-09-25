نائب: محاولة أحزاب معارضة الإقليم نقل ملفات إلى بغداد تصرف غير مناسب

وقال برواري في حديث لـ الخليج 365، إن "أحزاب المعارضة الموجودة في إقليم كردستان من المفترض عليها ضمن واجبها هو الدفاع عن حقوق مواطني الإقليم والعمل على مراقبة عمل حكومة الإقليم وتقديم الملاحظات التي تصب بالنهاية بخدمة الشعب الكردستاني"، مبيناً أن "منظومة الإدارة لا تكتمل بالشكل الصحيح دون وجود حكومة ومعارضة إصلاحية لها وهذا هو أساس العلم الديمقراطي".وأضاف برواري، أن "محاولة بعض أحزاب المعارضة في الإقليم خلط الأوراق ونقل بعض الملفات إلى بغداد هو تصرف غير مناسب لأحزاب معارضة بالإقليم"، مشدداً على أن "حكومة الإقليم هي المدافع الحقيقي عن مصالح مواطني الإقليم وهم المنتخبين وأية توجهات لإضعاف هذه الحكومة هو تصرف بالضد من مصلحة الإقليم وشعبه".

وأشار برواري، إلى أن "الوفود الكردستانية المفاوضة مع بغداد تضع بكل الحوارات أولوية مصالح شعب كردستان ومن هذا المنطلق ندافع عن حقوق شعبنا ومستحقاته بشكل عام".



وكان النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين رأى، الأحد (22 أيلول 2019)، أن الحزبين الحاكمين بالاقليم وضعا "شروطاً تعجيزية" للحوار مع بغداد، داعيا للضغط على الحزبين للقبول بالمنطق وإيقاف "تهريب" النفط.